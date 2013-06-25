В Петербурге непривитые медики останутся без выплат в случае заражения COVID-19

В этом году выплаты получат только вакцинированные медработники.

Согласно проекту постановления Петербурга "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт‑Петербурга от 26.02.2021 №84", в этом году непривитые медики останутся без выплат в случае заражения коронавирусом. Документ опубликован на сайте Смольного.

Единовременная выплата предоставляется в случае, если заболевание произошло после прохождения работником вакцинации, – говорится в сообщении.

Контролировать выполнение постановления будет вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Ранее мы писали, что в Петербурге более 10 тыс. медиков, пострадавших от COVID-19, получили соцвыплаты в размере 300 тыс. рублей. Более того, семьи 20 умерших от инфекции медиков получили соцвыплаты в размере 1 млн. рублей. Известно, что сумма выплат составила более 3,1 млрд. рублей.

Фото: Piter.tv