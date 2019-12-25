В Петербурге более 10 тыс. медиков, пострадавших от COVID-19, получили соцвыплаты

Сумма выплат составила более 3,1 млрд. рублей.

В Петербурге социальные выплаты получили более 10 тыс. медицинских работников, которые пострадали при оказании помощи пациентам с COVID-19. Об этом во вторник, 1 июня, сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.

Таким образом, 10 412 заболевших коронавирусом медработников получили выплаты в размере 300 тыс. рублей. Более того, семьи 20 умерших от инфекции медиков получили соцвыплаты в размере 1 млн. рублей. Известно, что сумма выплат составила более 3,1 млрд. рублей.

Возобновленные с начала марта 2021 года единовременные выплаты получают медики, заболевшие COVID-19 в декабре прошлого и в текущем году, – говорится в сообщении.

Кроме того, с прошлого года медики получают единовременные страховые выплаты. Так, социальные выплаты получили 20 459 заболевших медработников и семьи 48 скончавшихся медиков.

Ранее мы писали, что в прошлом году власти Петербурга выплатили 2,7 млрд рублей медикам, пострадавшим от ковида.

Фото: Piter.tv