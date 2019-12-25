Власти Петербурга выплатили 2,7 млрд рублей медикам, пострадавшим от ковида

В 2020 году общая сумма составила 3,7 млрд рублей.

В 2021 году выплаты получили 9 тыс. медиков, которые заболели коронавирусом при исполнении профессионального долга. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Медикам положена выплата в случае заболевания в 300 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила более 2,7 млрд рублей. Кроме того, выплаты получили 20 семей погибших медиков. Она составляет миллион рублей.

В 2020 году поддержку оказали более 11 тыс. медицинских работников и 37 семьей погибших.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что выплаты за самоизоляцию в Петербурге получили 706 тысяч граждан старше 65 лет.

Фото: Piter.TV