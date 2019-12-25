Выплаты за самоизоляцию в Петербурге получили 706 тысяч граждан старше 65 лет

Единовременная выплата составила 2 тысячи рублей.

За соблюдение режима самоизоляции дополнительные выплаты в Петербурге получили 706 тыс. пенсионеров в 2020 году. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил во время доклада в ЗакСе 12 мая.

Весной 2020 года в Северной столице действовал обязательный режим самоизоляции для граждан 65 лет. Единовременная выплата для неработающих петербуржцев пожилого возраста составляла 2 тыс. рублей. Для этого пенсионерам надо было направить в отдел социальной защиты населения администрации своего района заявление о том, что он соблюдал режим самоизоляции.

Кроме того, 48 тыс. семей получили выплаты на детей 3-7 лет.

Ранее Беглов сказал о том, что без локдауна весной 2020 года в Петербурге могло бы быть миллион заболевших коронавирусом.

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