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Выплаты за самоизоляцию в Петербурге получили 706 тысяч граждан старше 65 лет
Сегодня, 11:20
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nadezhda_sib

Выплаты за самоизоляцию в Петербурге получили 706 тысяч граждан старше 65 лет

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Единовременная выплата составила 2 тысячи рублей.

За соблюдение режима самоизоляции дополнительные выплаты в Петербурге получили 706 тыс. пенсионеров в 2020 году. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил во время доклада в ЗакСе 12 мая.

Весной 2020 года в Северной столице действовал обязательный режим самоизоляции для граждан 65 лет. Единовременная выплата для неработающих петербуржцев пожилого возраста составляла 2 тыс. рублей. Для этого пенсионерам надо было направить в отдел социальной защиты населения администрации своего района заявление о том, что он соблюдал режим самоизоляции. 

Кроме того, 48 тыс. семей получили выплаты на детей 3-7 лет. 

Ранее Беглов сказал о том, что без локдауна весной 2020 года в Петербурге могло бы быть миллион заболевших коронавирусом. 

Фото: pixabay.com

Теги: выплата, пенсионеры, самоизоляция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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