Без локдауна весной 2020 в Петербурге могли бы заболеть коронавирусом 1 млн человек

Коэффициент распространения инфекции 30 марта 2020 равнялся 7.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сказал, что было бы, если бы власти не ввели самоизоляцию в марте 2020-го года. В среду, 12 мая, он выступает с докладом о работе правительства за прошлый год в Законодательном собрании.

На момент введения ограничений коэффициент распространения коронавируса в Петербурге составлял 7. Сейчас, для сравнения, он составляет 1,01. Без обязательной самоизоляции пожилых граждан весной прошлого года в Северной столице могло бы быть до миллион инфицированных, отметил Беглов.

Локдаун позволил перепрофилировать стационары, подобрать методики лечения, найти специалистов, разобраться с выпуском масок и перчаток. Если в начале пандемии в городе было только 940 инфекционных коек, то в декабре 2020 уже 12 328.

Ранее губернатор Петербурга заявил о том, что в 2020 году правительству удалось справиться с пандемией.

Фото: Piter.TV