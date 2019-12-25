Губернатор Петербурга заявил о том, что в 2020 году правительству удалось справиться с пандемией

Сейчас город переходит к "новой нормальности".

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что властям в 2020 году удалось справиться с вызовами пандемии. Об этом он сказал на заседании в Законодательном собрании 12 мая.

По словам Беглова, сейчас город возвращается к нормальной жизни в рамках тех условий, которые необходимо соблюдать. В период пандемии, несмотря на то, что правительство фактически работало в условиях чрезвычайной ситуации, удалось следовать стратегической линии развития Петербурга.

Власти старались соблюдать баланс между краткосрочными задачами и стратегическими целями.

Сегодяшнее заседание в ЗакСе началось с минуты молчания.

Фото: Piter.TV