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Губернатор Петербурга заявил о том, что в 2020 году правительству удалось справиться с пандемией
Сегодня, 10:44
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nadezhda_sib

Губернатор Петербурга заявил о том, что в 2020 году правительству удалось справиться с пандемией

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Сейчас город переходит к "новой нормальности".

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что властям в 2020 году удалось справиться с вызовами пандемии. Об этом он сказал на заседании в Законодательном собрании 12 мая.

По словам Беглова, сейчас город возвращается к нормальной жизни в рамках тех условий, которые необходимо соблюдать. В период пандемии, несмотря на то, что правительство фактически работало в условиях чрезвычайной ситуации, удалось следовать стратегической линии развития Петербурга. 

Власти старались соблюдать баланс между краткосрочными задачами и стратегическими целями. 

Сегодяшнее заседание в ЗакСе началось с минуты молчания. 

Фото: Piter.TV

Теги: беглов, закс петербурга, пандемия, правительство петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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