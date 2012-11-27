На коронавирус в Петербурге за сутки протестировали 42 тыс. человек

Объем тестирования достиг высокого уровня.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 41946 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 21725 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

За прошедшие сутки от коронавируса привились более 20 тыс. петербуржцев. Общее количество вакцинированных 888 856 человек. Для выработки коллективного иммунитета нужен показатель в 2 670 615 человек.

Фото: Piter.TV