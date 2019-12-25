За прошедшие сутки от коронавируса привились более 20 тыс. петербуржцев

На Фармацевтическую базу поступила новая партия вакцины Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) – 19800 комплектов.

За прошедшие сутки первично привито 15 911 человек, а вторично вакцинировались 5 532 человека. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 30 июня, распространяемой пресс-службой Смольного.

Известно, что с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 888 856 человек, из них 706 962 человека полностью завершили цикл вакцинации.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 1 032 292 человека предпочли вакцину "Спутник V", 27 540 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 19 500 петербуржцев привились вакциной "КовиВак".

Ранее мы писали, что среди заразившихся в Петербурге преобладает индийский штамм COVID-19.

Фото: Piter.tv