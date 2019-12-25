Среди заразившихся в Петербурге преобладает индийский штамм COVID-19

Иначе он называется дельта-коронавирус.

В среду, 30 июня, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербурга" о преобладающем штамме коронавируса среди заразившихся в Петербурге.

По словам чиновника, согласно данным Роспотребнадзора, теперь в Северной столице преобладает не уханьский штамм, а новый, индийский или, так называемый, дельта-коронавирус. Сарана отметил, что ситуация с пандемией остается "достаточно напряженной", система работает с повышенной нагрузкой из-за большого числа госпитализаций.

Ранее мы писали, что количество новых заболевших коронавирусом за сутки в Петербурге достигло 1503.

Фото: Piter.tv