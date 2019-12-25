За последние сутки COVID-19 выявили у 1612 человек

При этом количество активных больных, по данным федерального портала, продолжает снижаться

За последние сутки в Петербурге выявили 1 612 человек, заболевших коронавирусом. Информация об этом была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

По выздоровлению были выписаны 1 967. Еще 115 скончались.

За все время пандемии в Петербурге было зарегистрировано 471 264 случаев заболевания. 447 926 выздоровели, 16 461 ушли из жизни.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия сказала о том, что город еще не вышел на плато по заболеваемости. Когда это будет — неизвестно.

Фото: Piter.TV