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За последние сутки COVID-19 выявили у 1612 человек
Сегодня, 11:30
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За последние сутки COVID-19 выявили у 1612 человек

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При этом количество активных больных, по данным федерального портала, продолжает снижаться

За последние сутки в Петербурге выявили 1 612 человек, заболевших коронавирусом. Информация об этом была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

По выздоровлению были выписаны 1 967. Еще 115 скончались. 

За все время пандемии в Петербурге было зарегистрировано 471 264 случаев заболевания. 447 926 выздоровели, 16 461 ушли из жизни. 

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия сказала о том, что город еще не вышел на плато по заболеваемости. Когда это будет — неизвестно.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, новые случаи, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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