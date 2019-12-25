Количество пневмоний на фоне коронавируса в Петербурге выросло на 40%

Заболеваемость находится в фазе роста.

В Петербурге возросло на 40% количество пневмоний, обусловленных коронавирусной инфекцией. Об этом накануне журналистам сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

Жители Петербурга стали тяжелее переносить COVID-19. Все больше пациентов нуждается в госпитализации и интенсивном лечении. По словам Чхинджерии, заболеваемость пока растет, на плато мы еще не вышли. Об обратном ранее заявлял председатель комздрава Дмитрий Лисовец, когда говорил, что Петербург вышел на "высокое" плато.

Накануне стало известно о том, что на ИВЛ находятся 600 человек с коронавирусом.

Фото: Piter.TV