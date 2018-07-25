В Петербурге более 600 больных COVID-19 находятся на ИВЛ

В настоящий момент в петербургских больницах находятся 22% тяжелобольных пациентов.

В Петербурге на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 220 больных коронавирусом, ещё 400 человек – на неинвазивной ИВЛ. Об этом во вторник, 29 июня, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

По словам зампредседателя, в настоящий момент в петербургских больницах находятся 22% тяжелобольных пациентов. Большая часть из них – молодые люди, а вот пожилые люди стали меньше болеть COVID-19.

Ранее мы писали, что около 200 мест открыли для больных коронавирусом в клинике СЗГМУ имени Мечникова в Петербурге.

Фото: Piter.tv