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В Петербурге более 600 больных COVID-19 находятся на ИВЛ
Вчера, 21:45
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге более 600 больных COVID-19 находятся на ИВЛ

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В настоящий момент в петербургских больницах находятся 22% тяжелобольных пациентов.

В Петербурге на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 220 больных коронавирусом, ещё 400 человек – на неинвазивной ИВЛ. Об этом во вторник, 29 июня, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

По словам зампредседателя, в настоящий момент в петербургских больницах находятся 22% тяжелобольных пациентов. Большая часть из них – молодые люди, а вот пожилые люди стали меньше болеть COVID-19.

Ранее мы писали, что около 200 мест открыли для больных коронавирусом в клинике СЗГМУ имени Мечникова в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: ивл, коронавирус, пациенты
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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