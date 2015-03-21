Около 200 мест открыли для больных коронавирусом в клинике СЗГМУ имени Мечникова в Петербурге

В клинике будут открыты 178 дополнительных коек, из которых 18 – реанимационные.

В Петербурге разворачивают дополнительные коронавирусные койки, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на ректора СЗГМУ имени Мечникова Сергея Сайганова.

Так, в университете развернут дополнительные 178 коек, из них 18 реанимационных. Соответствующий приказ получили из Министерства здравоохранения накануне, 28 июня.

Помимо этого дополнительные койки развернут в клинике им. Соколова – со 150 до 300 коек. Отмечается, что мощность федерального центра расширят к 5 июлю.

Кроме того, уже перепрофилированы некоторые подразделения Центра имени Алмазова и ПСПбГМУ имени Павлова

Ранее мы писали, что в Петербурге более 2,5 человек заболели коронавирусом после вакцинации.

Фото: Piter.tv