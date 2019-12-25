В Петербурге более 2,5 человек заболели коронавирусом после вакцинации

На сегодня порядка 500 тыс. человек переболели COVID-19.

Стало известно, что коронавирус был обнаружен у 0,3% привитых петербуржцев. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия во время круглого стола "Вакцинация против коронавирусной инфекции", который организовало издание "Деловой Петербург".

Чхинджерия заявила, что с 10 октября прошлого года после прививки заболели 2594 человека, из них 1206 человек заболели коронавирусом после завершения вакцинации. Она добавила, что 5-10% людей не могут вырабатывать иммунитет, поэтому они вновь болеют коронавирусом.

Ранее мы писали, что в Петербурге полностью завершили вакцинацию 26% взрослого населения.

Фото: Piter.tv