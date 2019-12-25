Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Согласно эпидемическим показателям, третья волна коронавируса в городе вышла на плато.

Во вторник, 29 июня, в региональном комитете по здравоохранению заявили, что Петербург вышел на плато по коронавирусу, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Эксперты проанализировали симптомы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и отметили, что, судя по многим эпидемическим показателям, можно говорить о выходе на плато в третьей волне. По словам главы комитета Дмитрия Лисовца, врачи не наблюдают существенного роста по числу положительных первичных тестов. Также не ожидается роста числа заболевших, нуждающихся в стационарной помощи.

Ранее мы писали, что в Петербурге суточный показатель госпитализаций с COVID-19 достиг тысячи человек.

Фото: Piter.tv