На Финляндском вокзале открылся пункт вакцинации от COVID-19

Привиться от коронавируса смогут те, у кого при себе имеется паспорт и СНИЛС.

На Финляндском вокзале открылся пункт вакцинации от коронавируса. Об этом в среду, 2 июня, сообщили в пресс-службе администрации Калининского района.

Так, каждый желающий сможет вакцинироваться от COVID-19 в медицинском пункте вокзала ежедневно с 8:00 до 20:00. Жители и гости Северной столицы смогут выбрать любую вакцину из "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Привиться от коронавируса смогут те, у кого при себе имеется паспорт и СНИЛС.

Ранее мы писали, что врач рассказал, чем отличаются между собой вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Фото: Piter.tv