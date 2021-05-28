Врач рассказал, чем отличаются между собой вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"

Специалист заявил, что вакцины не отличаются между собой по эффективности и пути их введения.

При записи на прививку от коронавируса петербуржцы смогут выбрать любую из трёх вакцин – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Директор НИИ гриппа имени Смородинцева, доктор медицинских наук, инфекционист Дмитрий Лиознов рассказал об отличиях между вакцинами. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" в пятницу, 28 мая.

Специалист заявил, что вакцины не отличаются между собой по эффективности и пути их введения. Поскольку была задача от государства создать как можно больше препаратов от коронавируса. Лиознов отметил, что существенное отличие лишь в рекомендациях. Например, препарат "Спутник V" разрешен людям старше 60 лет. А вот остальные вакцины медики не рекомендуют старшей возрастной группе. Кроме того, врач рассказал, что побочные эффекты после вакцинации характеры для всех препаратов, которые производят в стране.

Ранее мы писали, что в Петербурге стартует дачная вакцинация.

Фоото: Piter.tv