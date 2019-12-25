При записи на прививку от COVID-19 петербуржцы смогут выбрать любую из трёх вакцин

Вакцина "КовиВак" пользуется наибольшей популярностью у граждан.

При записи на прививку от коронавируса петербуржцы смогут выбрать любую из трёх вакцин – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев на своей странице в социальной сети ВКонтакте в пятницу, 28 мая.

Как отмечает Эргашев, вакцина "КовиВак" пользуется наибольшей популярностью у граждан. С четверга, 27 мая, она доступна во всех районах Петербурга

По словам чиновника, на этой неделе расширена география прививочной кампании: поставить прививку от коронавируса петербуржцы смогут на своих дачах. Эргашев отметил, что с мая по сентябрь в садоводства выезжают около 2,5 миллионов человек.

Так, в эту субботу первым садоводством, где можно пройти вакцинацию, станет СНТ "Дружба" в Кировском городском поселении. На прием к медикам записались уже более 40 человек.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор призвал переболевших коронавирусом вакцинироваться.

Фото: Piter.tv