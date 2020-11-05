Роспотребнадзор призвал переболевших коронавирусом вакцинироваться

Привиться рекомендуют через несколько месяцев после выздоровления.

Роспотребнадзор сообщает, что переболевшим коронавирусом можно прививаться через нескольок месяцев после болезни. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

"У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту", — говорится в сообщении.

Отмечается, что случаи заражения после прививки бывают, но они достаточно редкие и возникают чаще всего у людей, не завершивших полный курс вакцинации. Это касается и тех, кто не соблюдал меры безопасности.

По инофрмации ведомства, заболевшие после вакцинации люди коронавирус переносят легко, у них нет осложнений.

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