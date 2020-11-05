Роспотребнадзор призвал переболевших коронавирусом вакцинироваться

Роспотребнадзор сообщает, что переболевшим коронавирусом можно прививаться через нескольок месяцев после болезни. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
"У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту", — говорится в сообщении.
Отмечается, что случаи заражения после прививки бывают, но они достаточно редкие и возникают чаще всего у людей, не завершивших полный курс вакцинации. Это касается и тех, кто не соблюдал меры безопасности.
По инофрмации ведомства, заболевшие после вакцинации люди коронавирус переносят легко, у них нет осложнений.
Фото: pixabay
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