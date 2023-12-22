Шоу "Принц Цирка" возвращается в манеж "Цирка на Фонтанке"

Обладатель серебряного клоуна фестиваля в Монте-Карло, известный артист и дрессировщик львов Владислав Гончаров, отметил, что за пять лет шоу претерпело значительные изменения.

Продюсерский центр Владислава Гончарова вновь привёз в Петербург шоу "Принц цирка". Зрители смогут насладиться видом 20-метровых фонтанов, захватывающим лазерным шоу и уникальным аттракционом "Один среди львов". Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков напомнил, что это шоу впервые представлялось в Цирке Чинизелли в 2019 году.

Обладатель серебряного клоуна фестиваля в Монте-Карло, известный артист и дрессировщик львов Владислав Гончаров, отметил, что за пять лет шоу претерпело значительные изменения. Так, появились новые артисты. Кроме того, зрители увидят номер "Групповые кольца", в котором участвуют одновременно 10 артистов.

Пять лет назад карьера циркового артиста сына Владислава Гончарова, Тимура Гончарова, только начиналась. В настоящее время он участвует одновременно в пяти номерах шоу.

Фото: Минкультуры РФ