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Шоу "Принц Цирка" возвращается в манеж "Цирка на Фонтанке"
Сегодня, 15:56
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Шоу "Принц Цирка" возвращается в манеж "Цирка на Фонтанке"

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Обладатель серебряного клоуна фестиваля в Монте-Карло, известный артист и дрессировщик львов Владислав Гончаров, отметил, что за пять лет шоу претерпело значительные изменения.

Продюсерский центр Владислава Гончарова вновь привёз в Петербург шоу "Принц цирка". Зрители смогут насладиться видом 20-метровых фонтанов, захватывающим лазерным шоу и уникальным аттракционом "Один среди львов". Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков напомнил, что это шоу впервые представлялось в Цирке Чинизелли в 2019 году.  

Обладатель серебряного клоуна фестиваля в Монте-Карло, известный артист и дрессировщик львов Владислав Гончаров, отметил, что за пять лет шоу претерпело значительные изменения. Так, появились новые артисты. Кроме того, зрители увидят номер "Групповые кольца", в котором участвуют одновременно 10 артистов.

Пять лет назад карьера циркового артиста сына Владислава Гончарова, Тимура Гончарова, только начиналась. В настоящее время он участвует одновременно в пяти номерах шоу.

Фото: Минкультуры РФ

Теги: санкт-петербург, цирк на фонтанке
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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