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В Онежском озере нашли тела погибших туристов из Петербурга
Сегодня, 17:11
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В Онежском озере нашли тела погибших туристов из Петербурга

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Лодка перевернулась из-за сильных волн.

В Горской губе Онежского озера нашли тела троих петербуржцев, катер которых перевернулся накануне, 24 сентября. Об этом сообщили в воскресенье в  пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Карелия. 

Известно, что лодка перевернулась из-за сильных волн. На судне в тот момент находилось семь человек. Трое смогли спастись, один погиб, еще троих не могли найти.

Поисками занимались сотрудники МЧС России, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, СОГ ОМВД России по Кондопожскому району, а также волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". 

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Фото:  Pexels

Теги: нашли тела, онежское озеро, перевернулся катер, утонули люди
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

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