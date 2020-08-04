В Онежском озере нашли тела погибших туристов из Петербурга

Лодка перевернулась из-за сильных волн.

В Горской губе Онежского озера нашли тела троих петербуржцев, катер которых перевернулся накануне, 24 сентября. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

Известно, что лодка перевернулась из-за сильных волн. На судне в тот момент находилось семь человек. Трое смогли спастись, один погиб, еще троих не могли найти.

Поисками занимались сотрудники МЧС России, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, СОГ ОМВД России по Кондопожскому району, а также волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

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