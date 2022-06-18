Из Онежского озера в Ленобласти спасли пятерых рыбаков

От медицинской помощи мужчины отказались.

Спасатели оказали помощь рыбакам на Онежском озере, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти 27 марта.

В районе поселка Вознесенье у пятерых рыбаков сломалась аэролодка. Спасатели из Лодейного Поля обнаружили пострадавших и доставили на берег. От медицинской помощи мужчины отказались.

Ранее мы сообщили о том, что в районе Невской губы опрокинулось судно на воздушной подушке. Всех пассажиров отвезли на берег.

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти