Из Онежского озера в Ленобласти спасли пятерых рыбаков

Спасатели оказали помощь рыбакам на Онежском озере, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти 27 марта.
В районе поселка Вознесенье у пятерых рыбаков сломалась аэролодка. Спасатели из Лодейного Поля обнаружили пострадавших и доставили на берег. От медицинской помощи мужчины отказались.
Ранее мы сообщили о том, что в районе Невской губы опрокинулось судно на воздушной подушке. Всех пассажиров отвезли на берег.
Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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