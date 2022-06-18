  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:53
107
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Из Онежского озера в Ленобласти спасли пятерых рыбаков

0 0

От медицинской помощи мужчины отказались.

Спасатели оказали помощь рыбакам на Онежском озере, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти 27 марта. 

В районе поселка Вознесенье у пятерых рыбаков сломалась аэролодка. Спасатели из Лодейного Поля обнаружили пострадавших и доставили на берег. От медицинской помощи мужчины отказались.

Ранее мы сообщили о том, что в районе Невской губы опрокинулось судно на воздушной подушке. Всех пассажиров отвезли на берег. 

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: онежское озеро, спасение рыбаков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии