Спасатели эвакуировали пятерых рыбаков с оторвавшейся льдины на Онежском озере

Выход на лёд запрещён и опасен

Спасатели поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле получили тревожный сигнал: на Онежском озере произошёл отрыв льдины с людьми. К операции по спасению незамедлительно подключились сотрудники поисково-спасательного отряда из Вытегры.

В ходе поисков спасатели обнаружили четырёх рыбаков, которые оказались в опасной ситуации. Их передали коллегам из Лодейного Поля для дальнейшей эвакуации. Однако на пути к берегу был найден ещё один пострадавший. В результате слаженной работы спасательных служб на берег удалось доставить всех пятерых человек.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области напоминает жителям и гостям региона об опасности выхода на лёд, особенно в период его таяния.

Ранее Piter.TV сообщал, что двое рыбаков утонули в Финском заливе у СНТ "Акватория" в Ленобласти.

Видео: Telegram-канал "Аварийно-спасательная служба ЛО"