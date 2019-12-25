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Двое рыбаков утонули в Финском заливе у СНТ "Акватория" в Ленобласти
Сегодня, 11:38
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Двое рыбаков утонули в Финском заливе у СНТ "Акватория" в Ленобласти

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Мужчины не заметили полынью и провалились под лед.

В Выборгском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин в Финском заливе. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Предварительно, в водоеме 27 февраля утонули рыбаки в возрасте 47 и 75 лет. Их тела обнаружили около СНТ "Акватория". Мужчины не заметили полынью и провалились под лед. 

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, назначены экспертизы.

Ранее на Piter.TV: с начала зимы в Финском заливе в Петербурге утонули четверо. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: утонули рыбаки, финский залив
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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