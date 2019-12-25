Двое рыбаков утонули в Финском заливе у СНТ "Акватория" в Ленобласти

Мужчины не заметили полынью и провалились под лед.

В Выборгском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин в Финском заливе. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Предварительно, в водоеме 27 февраля утонули рыбаки в возрасте 47 и 75 лет. Их тела обнаружили около СНТ "Акватория". Мужчины не заметили полынью и провалились под лед.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, назначены экспертизы.

Ранее на Piter.TV: с начала зимы в Финском заливе в Петербурге утонули четверо.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти