Двое рыбаков утонули в Финском заливе у СНТ "Акватория" в Ленобласти

В Выборгском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин в Финском заливе. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.
Предварительно, в водоеме 27 февраля утонули рыбаки в возрасте 47 и 75 лет. Их тела обнаружили около СНТ "Акватория". Мужчины не заметили полынью и провалились под лед.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, назначены экспертизы.
Ранее на Piter.TV: с начала зимы в Финском заливе в Петербурге утонули четверо.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти
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