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С начала зимы в Финском заливе утонули четверо

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Со льдин в основном снимали рыбаков, которые проигнорировали запрет выхода на водоем.

С начала зимы спасатели Петербурга совершили 130 выходов в Финский залив. Удалось спасти 19 человек, четверо погибли, рассказали в Смольном. 

Со льдин в основном снимали рыбаков, которые проигнорировали запрет выхода на водоем. Напомним, по Неве и ее притокам нельзя ходить до 14 апреля, до 27 февраля, а также с 17 марта до 14 апреля – по заливу. 

Наибольшую опасность представляют лед, покрытый снегом, и покрытие с трещинами, лунками, воздушными пузырями, вмерзшими ветками, корягами, камышами. 

О том, как вести себя в случае провала под лед, мы сообщили ранее. 

В районе Шлиссельбурга мотоциклист провалился под лед Новоладожского канала. 

Видео: пресс-служба Смольного 

Теги: выход на лед, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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