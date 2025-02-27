С начала зимы в Финском заливе утонули четверо

Со льдин в основном снимали рыбаков, которые проигнорировали запрет выхода на водоем.

С начала зимы спасатели Петербурга совершили 130 выходов в Финский залив. Удалось спасти 19 человек, четверо погибли, рассказали в Смольном.

Со льдин в основном снимали рыбаков, которые проигнорировали запрет выхода на водоем. Напомним, по Неве и ее притокам нельзя ходить до 14 апреля, до 27 февраля, а также с 17 марта до 14 апреля – по заливу.

Наибольшую опасность представляют лед, покрытый снегом, и покрытие с трещинами, лунками, воздушными пузырями, вмерзшими ветками, корягами, камышами.

О том, как вести себя в случае провала под лед, мы сообщили ранее.

В районе Шлиссельбурга мотоциклист провалился под лед Новоладожского канала.

Видео: пресс-служба Смольного