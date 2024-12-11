На Финский залив и Невскую губу запретили выходить до 27 февраля

Лед на акватории залива и губы – источник повышенной опасности.

В КЗС Петербурга предупредили горожан об опасности выхода на ледовое покрытие Финского залива и Невской губы.

В зимний период сохраняется интенсивное течение через все водо- и судопропускные сооружения КЗС. В непосредственной близости от защитных сооружений значительно увеличивается опасность возникновения трещин в ледовом покрытии и угроза отрыва льдин. Из-за прохода судов, дополнительно создающих волновую нагрузку, особенно опасен лед в районе Кронштадтского корабельного фарватера судопропускного сооружения С-1. Пресс-служба КЗС Петербурга

Так, лед на акватории Финского залива и Невской губы – источник повышенной опасности. С 28 января до 27 февраля продлен запрет выхода и выезда транспортных средств на покрытие водоемов, расположенных на территории Северной столицы.

Рыбакам рекомендуют иметь при себе шнур длиной 12-15 метров с грузом на одном конце и петлей на другом, длинную жердь, широкую доску, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно выбраться на лед в случае провала. Если это произошло, не стоит паниковать, лучше приложить все усилия для того, чтобы выбраться.

Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться в воду с головой, и таким образом удерживайтесь на поверхности. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведет лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад. Пресс-служба КЗС Петербурга

Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по телефонам: 101 или 112, +7 (931) 326-43-91.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга