В районе Невской губы опрокинулось судно на воздушной подушке

Его пассажиры были доставлены на берег.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с судном на воздушной подушке, которое перевернулось 27 марта в Финском заливе, – сообщают в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Инцидент, по данным правоохранителей, произошел в районе Невской губы. Все пассажиры перевернувшегося судна были благополучно доставлены на берег отрядом поисково-спасательной службы. Само плавательное средство повреждено не было.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. Северо-Западная транспортная прокуратура

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Фото: МЧС России (Изображение носит иллюстративный характер)