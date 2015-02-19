Со льда Финского залива у Балтийского бульвара эвакуировали 28 рыбаков

На сушу мужчин доставляли спасатели с помощью катера на воздушной подушке.

Из-за промоины со льда Финского залива около Балтийского бульвара в Петербурге эвакуировали 28 рыбаков. Все они находились на расстоянии примерно 500 метров от берега, рассказали в МЧС России 25 марта.

На сушу мужчины были доставлены спасателями Поисково-спасательной службы города с помощью катера на воздушной подушке.

МЧС Петербурга неустанно призывает: не выходи на весенний лед! Не подвергай жизнь неоправданному риску! Пресс-служба МЧС России

Ранее на Piter.TV: на льду около Кронштадта обнаружили 20 рыбаков.

Видео: пресс-служба МЧС России