На льду около Кронштадта обнаружили 20 рыбаков

У берегов Кронштадта на расстоянии 100-300 метров от петербургской дамбы в ходе мониторинга сотрудники МЧС России обнаружили на льду порядка 20 рыбаков. С ними провели разъяснительную беседу.
Трое мужчин провалились в промоины, из которых их достали спасатели. Помощь медиков никому не потребовалась.
МЧС Петербурга предостерегает: весенний лед на водоемах смертельно опасен!
Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу
Ранее на Piter.TV: 10 рыбаков оказались в изоляции на отколовшейся льдине в Онежском озере.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу
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