На льду около Кронштадта обнаружили 20 рыбаков

Трое мужчин провалились в промоины, из которых их достали спасатели.

У берегов Кронштадта на расстоянии 100-300 метров от петербургской дамбы в ходе мониторинга сотрудники МЧС России обнаружили на льду порядка 20 рыбаков. С ними провели разъяснительную беседу.

Трое мужчин провалились в промоины, из которых их достали спасатели. Помощь медиков никому не потребовалась.

МЧС Петербурга предостерегает: весенний лед на водоемах смертельно опасен! Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Ранее на Piter.TV: 10 рыбаков оказались в изоляции на отколовшейся льдине в Онежском озере.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу