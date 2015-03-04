  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На льду около Кронштадта обнаружили 20 рыбаков
Сегодня, 16:17
135
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На льду около Кронштадта обнаружили 20 рыбаков

0 0

Трое мужчин провалились в промоины, из которых их достали спасатели.

У берегов Кронштадта на расстоянии 100-300 метров от петербургской дамбы в ходе мониторинга сотрудники МЧС России обнаружили на льду порядка 20 рыбаков. С ними провели разъяснительную беседу. 

Трое мужчин провалились в промоины, из которых их достали спасатели. Помощь медиков никому не потребовалась. 

МЧС Петербурга предостерегает: весенний лед на водоемах смертельно опасен! 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Ранее на Piter.TV: 10 рыбаков оказались в изоляции на отколовшейся льдине в Онежском озере. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу  

Теги: кронштадт, рыбаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии