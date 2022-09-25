Десять рыбаков оказались в изоляции на отколовшейся льдине в Онежском озере

Всех спасли, пострадавших нет.

Сегодня сотрудники ГИМС Волховского района ГУ МЧС России по Ленинградской области вместе с поисково-спасательным отрядом достали с отколовшейся на Ладожском озере льдины трех рыбаков. А потом отправились спасать еще 10 любителей лова, но уже в акватории Онежского озера. Об этом сообщают в пресс-службе регионального отделения МЧС.

Рыбаки-любители застряли на льду в районе населенного пункта Щелейки почти на целый день. На момент 22 часов всех мужчин удалось спасти. Пострадавших среди них не было.

Ранее мы рассказывали, что в Ушково сегодня со льда Финского залива также эвакуировали рыбаков.

Видео: МЧС Ленинградской области