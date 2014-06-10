На Ладожском озере оторвало льдину с тремя рыбаками

Спасатели эвакуировали любителей подледного лова к берегу в деревню Лахта.

На Ладожском озере 14 марта прошла спасательная операция. На водоеме оторвало льдину с тремя рыбаками, уточнили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Спасатели эвакуировали любителей подледного лова к берегу в деревню Лахта.

Напоминаем, в Ленобласти действует запрет выхода на лед! В настоящее время выход на ледовое покрытие водоемов крайне опасен! Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что в Ушково со льда Финского залива снова эвакуировали рыбаков.

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти