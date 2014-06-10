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На Ладожском озере оторвало льдину с тремя рыбаками

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Спасатели эвакуировали любителей подледного лова к берегу в деревню Лахта.

На Ладожском озере 14 марта прошла спасательная операция. На водоеме оторвало льдину с тремя рыбаками, уточнили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Спасатели эвакуировали любителей подледного лова к берегу в деревню Лахта. 

Напоминаем, в Ленобласти действует запрет выхода на лед! В настоящее время выход на ледовое покрытие водоемов крайне опасен!

Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ушково со льда Финского залива снова эвакуировали рыбаков. 

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: ладожское озеро, спасение рыбаков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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