На Ладожском озере оторвало льдину с тремя рыбаками

На Ладожском озере 14 марта прошла спасательная операция. На водоеме оторвало льдину с тремя рыбаками, уточнили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Спасатели эвакуировали любителей подледного лова к берегу в деревню Лахта.
Напоминаем, в Ленобласти действует запрет выхода на лед! В настоящее время выход на ледовое покрытие водоемов крайне опасен!
Аварийно-спасательная служба Ленобласти
Ранее мы рассказывали о том, что в Ушково со льда Финского залива снова эвакуировали рыбаков.
Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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