В Ушково со льда Финского залива снова эвакуировали рыбаков

Из-за образовавшейся промоины 5 рыбаков-любителей не имели возможности вернуться на берег

В Петербурге спасатели МЧС России в очередной раз эвакуировали со льда Финского залива пятерых рыбаков. Все случилось у поселка Ушково. Из-за образовавшейся промоины мужчины не сумели самостоятельно вернуться на берег, рассказали в пресс-службе петербургского МЧС.

Сообщение в МЧС поступило 14 марта в 12:09. Из-за образовавшейся промоины 5 рыбаков-любителей не имели возможности вернуться на берег напротив дома 628 в поселке Ушково. Она находились в 100 м от берега, в акватории Финского залива.

Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями организована доставка людей на берег на катере на воздушной подушке. В 12:32 все люди взяты на борт, доставлены на берег. Сведения о пострадавших не поступали.

МЧС Петербурга призывает: не выходите на смертельно опасный лёд водоёмов!

Фото: Telegram/ МЧС России