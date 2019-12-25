Со льда Финского залива у поселка Ушково сняли девять рыбаков

Любители подледного лова не могли сами вернуться на берег из-за образовавшихся трещин.

Около поселка Ушково в Курортном районе Петербурга со льда Финского залива сняли девять рыбаков. Об этом рассказали в МЧС России.

Любители подледного лова не могли сами вернуться на берег из-за образовавшихся трещин. Их вернули спасатели на двух судах на воздушных подушках, пострадавших нет.

Не выходите на лед! Не подвергайте жизнь неоправданному риску! Пресс-служба МЧС России

На лед акваторий города запрещено выходить до 14 апреля.

Ранее на Piter.TV: тело рыбака обнаружили в Финском заливе у поселка Вязы.

Фото: пресс-служба МЧС России (носит иллюстративный характер)