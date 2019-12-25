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Со льда Финского залива у поселка Ушково сняли девять рыбаков
Сегодня, 14:16
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Со льда Финского залива у поселка Ушково сняли девять рыбаков

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Любители подледного лова не могли сами вернуться на берег из-за образовавшихся трещин.

Около поселка Ушково в Курортном районе Петербурга со льда Финского залива сняли девять рыбаков. Об этом рассказали в МЧС России. 

Любители подледного лова не могли сами вернуться на берег из-за образовавшихся трещин. Их вернули спасатели на двух судах на воздушных подушках, пострадавших нет.

Не выходите на лед! Не подвергайте жизнь неоправданному риску! 

Пресс-служба МЧС России 

На лед акваторий города запрещено выходить до 14 апреля. 

Ранее на Piter.TV: тело рыбака обнаружили в Финском заливе у поселка Вязы. 

Фото: пресс-служба МЧС России (носит иллюстративный характер)

Теги: рыбаки, ушково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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