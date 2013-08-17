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Власти Ленобласти поздравили рыбаков с профессиональным праздником
Сегодня, 10:14
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Власти Ленобласти поздравили рыбаков с профессиональным праздником

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Власти региона рассказали о развитии рыбной отрасли.

Правительство Ленинградской области поздравило работников рыбной отрасли и любителей рыбалки с Днем рыбака. В регионе отметили вклад специалистов в развитие рыбохозяйственного комплекса.

12 июля в России отмечается День рыбака. В связи с праздником власти Ленинградской области выразили благодарность людям, которые связали свою жизнь с рыбной отраслью.

В поздравлении подчеркнули, что современный рыбохозяйственный комплекс региона включает десятки предприятий и хозяйств. Они обеспечивают жителей качественной экологически чистой продукцией.

В правительстве области отметили, что работа рыбаков требует выдержки, терпения и профессионального мастерства. Представителям отрасли, а также любителям рыбалки пожелали удачи и хороших уловов.

Ранее мы сообщали, что у побережья Сахалина рыбаки обнаружили в сетях акулу. Хищника вытаскивали из невода голыми руками.

Фото: Magnific

Теги: власти ленобласти, рыбаки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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