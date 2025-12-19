В России обновили рекорд по добыче минтая

Общим объем вылова за 2025 год превысил 2,1 млн тонн.

В России рыбаки обновили рекорд по добыче минтая в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Общим объем вылова за год превысил 2,1 млн тонн. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что этот показатель стал лучшим за последние более чем 25 лет. Напомним, что в 2024 году российские рыбаки добыли 1.99 млн тонн минтая. Показатель превысил на 2% объем за 2023 год.

Отметим, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по вылову минтая. На этот вид рыбы приходится более 40% общего объема национальной добычи.

Фото: pxhere.com