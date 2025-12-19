Груши стали самыми популярными импортными фруктами у петербуржцев в 2025 году

За год в Петербург ввезли более 105 тысяч тонн груш.

По данным Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, самыми популярными импортными фруктами у жителей Петербурга в 2025 году стали груши. Общий объём их поставок за год превысил 105 тысяч тонн.

На втором месте по объёмам импорта оказались яблоки, которых в город завезли почти 39 тысяч тонн. Тройку лидеров замкнули ананасы с показателем в 18,2 тысячи тонн.

В список наиболее востребованных фруктов также вошли виноград, манго, сливы и нектарины. Вся плодоовощная продукция поступала в Северную столицу из 14 стран-экспортёров. Основными поставщиками стали Чили, Перу, Аргентина, Южно-Африканская Республика и Китай.

Фото: pxhere