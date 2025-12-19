  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Груши стали самыми популярными импортными фруктами у петербуржцев в 2025 году
Сегодня, 14:44
156
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Груши стали самыми популярными импортными фруктами у петербуржцев в 2025 году

0 0

За год в Петербург ввезли более 105 тысяч тонн груш.

По данным Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, самыми популярными импортными фруктами у жителей Петербурга в 2025 году стали груши. Общий объём их поставок за год превысил 105 тысяч тонн.

На втором месте по объёмам импорта оказались яблоки, которых в город завезли почти 39 тысяч тонн. Тройку лидеров замкнули ананасы с показателем в 18,2 тысячи тонн.

В список наиболее востребованных фруктов также вошли виноград, манго, сливы и нектарины. Вся плодоовощная продукция поступала в Северную столицу из 14 стран-экспортёров. Основными поставщиками стали Чили, Перу, Аргентина, Южно-Африканская Республика и Китай. 

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге и Ленобласти уничтожили 73,5 кг продукции с начала года.

Фото: pxhere

Теги: россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии