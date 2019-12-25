Общее число уничтоженных продовольственных товаров, подпавших под санкции в России за последние 11 лет, достигло внушительных цифр: почти 42,6 тыс. тонн растительной продукции и порядка 1,3 тыс. тонн животной.

С января 2025 года сотрудники Северо-Западного управления Россельхознадзора ликвидировали 73,5 кг продукции, нелегально ввезённой в Петербург и Ленобласть. Как сообщается, наибольшее количество изъятых товаров составили сыры и прочие молочные изделия (масло сливочное, творожные продукты, йогурт), затем следовали мясные товары (ветчина, колбасные изделия, сосиски), замыкают тройку лидеров морепродукты (рыбные соленья, икру, рыбные консервы).

Помимо перечисленных позиций, ещё были выявлены и уничтожены запрещённые овощи и фрукты — яблоки, помидоры, груши, капустные культуры и другие подобные товары. Запрещённая продукция прибывала из разных европейских государств: Великобритания, Германия, Дания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Франция, Швеция и Эстония.

Общее число уничтоженных продовольственных товаров, подпавших под санкции в России за последние 11 лет, достигло внушительных цифр: почти 42,6 тыс. тонн растительной продукции и порядка 1,3 тыс. тонн животной. Среди наиболее часто встречающихся запрещённых продуктов выделялись яблоки, груши, китайская капуста, перец, ореховые плоды, грибы, томатные овощи, а также молочная и мясная промышленность. Основные поставщики овощей и фруктов происходили из стран-участниц Евразийского экономического союза, тогда как мясные изделия доставлялись преимущественно производителями из Европейского Союза.

Российский продуктовый запрет начал действовать в 2014 году как реакция на ограничения ряда западных стран в связи с присоединением полуострова Крым. Впоследствии данное ограничение неоднократно продлевалось властями России.

