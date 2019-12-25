Ленобласть занимает первое место в РФ по производству яиц

Основная доля продукции (98%) поступает от сельскохозяйственных организаций.

Ленобласть уверенно удерживает лидерство в производстве яиц среди субъектов Российской Федерации в первые девять месяцев 2025 года. Регион сохраняет позицию лидера как крупнейший производитель яиц различного типа, подавляющую долю которых составляют куриные яйца(примерно 90%), занимая при этом второе место по количеству домашней птицы в стране.

С января по сентябрь 2025 года предприятиями агропромышленного комплекса региона произведено 2,8 млрд яиц, что на 3,1% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Основная доля продукции (98%) поступает от сельскохозяйственных организаций, оставшиеся 2% приходятся на фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения.

Фото: Pxhere