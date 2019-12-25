Инфляция в Петербурге замедлилась в октябре, но цены на услуги растут

Стоимость услуг в городе с начала года выросла почти на 8%.

Инфляция в Санкт-Петербурге по итогам октября 2025 года составила 4,01% с начала года, свидетельствуют данные Петростата. Показатель снизился по сравнению с сентябрьским значением в 4,3%, что свидетельствует о замедлении роста потребительских цен.

Наиболее значительный рост цен отмечен в сфере услуг, где стоимость увеличилась на 7,92% с января 2025 года. Продовольственные товары подорожали на 2,25%, в то время как непродовольственные товары показали рост на 102,56%. В Ленинградской области инфляция за аналогичный период оказалась выше и достигла 6,3%.

Динамика инфляции в Северной столице демонстрирует разнонаправленные тенденции в разных секторах экономики. Ранее, по итогам первого полугодия 2025 года, индекс потребительских цен составлял 3,8%, при этом промышленные товары демонстрировали незначительное снижение цен на 0,07%.

