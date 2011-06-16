Переводы петербуржцев самим себе через СБП могут признать мошенничеством

В полиции Петербурга предупредили о новой схеме аферистов, которые используют личные переводы для доступа ко всем средствам жертвы.

Переводы крупных сумм самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) могут начать считаться признаком мошеннических операций. Как сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, такая схема активно используется мошенниками для получения доступа ко всем средствам жертвы на одном счете.

По словам представителей ведомства, преступники часто убеждают людей перевести деньги со всех счетов на один в рамках "защиты от мошенников" или под другими предлогами. После этого злоумышленникам проще получить доступ ко всем средствам жертвы одновременно.

Специалисты рекомендуют петербуржцам проявлять бдительность при любых предложениях перевести деньги, использовать сложные пароли и устанавливать только официальные банковские приложения. При возникновении малейших сомнений в безопасности операций следует немедленно обращаться в банк и правоохранительные органы.

Фото: Piter.TV