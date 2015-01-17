Житель Петербурга получил два года колонии за обман с покупкой автомобиля

Петербурженка лишилась 1,2 миллиона рублей после обещаний заработать на такси.

В Петербурге мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима за мошенничество с деньгами, полученными под предлогом покупки автомобиля. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

По данным суда, в период с августа по ноябрь 2024 года житель Петербурга по имени Исмаил убедил знакомую вложить деньги в покупку машины, которую якобы планировалось сдавать в аренду сервису такси. Мужчина уверял женщину, что инвестиция принесёт стабильный доход, и просил занять ему дополнительные средства.

Под предлогом совместного бизнеса он уговорил потерпевшую взять кредит и оформить несколько кредитных карт в разных банках. В итоге петербурженка передала ему более 1,2 миллиона рублей. Обещанный автомобиль так и не был куплен, а деньги женщина обратно не получила. С учётом смягчающих обстоятельств Кировский районный суд назначил Исмаилу наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга помогла вернуть 45 сотрудникам компании свыше 2,7 млн рублей долгов по зарплате.

Фото: пресс-служба СК РФ