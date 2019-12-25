Прокуратура Петербурга помогла вернуть 45 сотрудникам компании свыше 2,7 млн рублей долгов по зарплате

Руководителю организации вынесено представление прокуратуры, которое было принято и исполнено.

Прокуратурой Пушкинского района проведена проверка соблюдения норм трудового законодательства в ООО "МХ1 Логистика", выявившая наличие задолженности по выплате зарплаты работникам. Информация представлена пресс-службой прокуратуры Петербурга.

Установлено, что задолженность сформировалась перед 45 сотрудниками компании и возникла в период с августа по октябрь текущего года. Общая сумма долга превысила 2,7 млн рублей.

Руководителю организации вынесено представление прокуратуры, которое было принято и исполнено. Права сотрудников восстановлены, предприятие произвело погашение накопившейся задолженности.

Фото: Piter.TV