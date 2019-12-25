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Тело рыбака обнаружили в Финском заливе у поселка Вязы
Сегодня, 10:41
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Тело рыбака обнаружили в Финском заливе у поселка Вязы

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9 марта к месту выезжала водолазная группа поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

На Финском заливе прошли поисковые работы. Спасатели вечером 8 марта получили информацию о том, что накануне мужчина ушел на рыбалку в районе поселка Вязы и не вернулся. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На льду в субботу нашли личные вещи рыбака, а 9 марта к месту выезжала водолазная группа поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Спасатели обнаружили тело погибшего, его доставили на берег и отдали полицейским. 

Ранее на Piter.TV: двое рыбаков утонули в Финском заливе у СНТ "Акватория" в Ленобласти. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: спасатели, утонул рыбак, финский залив
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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