Тело рыбака обнаружили в Финском заливе у поселка Вязы

9 марта к месту выезжала водолазная группа поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

На Финском заливе прошли поисковые работы. Спасатели вечером 8 марта получили информацию о том, что накануне мужчина ушел на рыбалку в районе поселка Вязы и не вернулся. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На льду в субботу нашли личные вещи рыбака, а 9 марта к месту выезжала водолазная группа поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Спасатели обнаружили тело погибшего, его доставили на берег и отдали полицейским.

Ранее на Piter.TV: двое рыбаков утонули в Финском заливе у СНТ "Акватория" в Ленобласти.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти