В Мурино на сотрудника компании Apple напали злоумышленники в его собственной квартире

Когда хозяин дома открыл дверь, злоумышленники связали его и обокрали.

В Мурино злоумышленники ограбили квартиру сотрудника компании Apple. В дом к молодому человеку постучались двое неизвестных. Когда хозяин квартиры открыл дверь, злоумышленники связали его и обокрали.

По информации Piter.tv, инцидент произошел днем ранее, 24 сентября, на Привокзальной улице ночью. Заявитель смог выгнать из квартиры бандитов.

Когда хулиганы ушли, он понял, что они стащили его телефон "Айфон 14", ноутбук и часы от Apple, а еще одежду и кошелек. Ущерб составил 370 тыс. рублей.

Полицейские по горячим следам задержали одного из подозревыемых. Им оказался безработный 29-летний житель Мурино. Второго злоумышленника сейчас разыскивают. Известно, что ему на вид 25 лет, рост 175 см, имеет плотное телосложение. Воришка был одет в голубую толстовку и серые штаны.

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Фото: Piter.tv