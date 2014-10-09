На Лиговском проспекте нарушитель ПДД попал под машину и прикинулся трупом

Сегодня, 25 сентября, на Лиговском проспекте мужчина на велосипеде угодил под колеса машины. По информации Piter.tv, после падения пострадавший прикинулся трупом.
Судя по видео, велосипедист нарушил правило ПДД и без необходимой защиты на запрещающий сигнал светофора вылетел на дорогу. Отметим, что в момент ДТП движение на трассе было оживленным, мужчина не мог не заметить этого.
Ранее на Piter.tv: в поселке имени Морозова автомобиль угодил в кювет и разбился.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все