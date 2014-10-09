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На Лиговском проспекте нарушитель ПДД попал под машину и прикинулся трупом

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Молодого человека сбила машина, когда тот пересекал оживленную проезжую часть на велосипеде.

Сегодня, 25 сентября, на Лиговском проспекте мужчина на велосипеде угодил под колеса машины. По информации Piter.tv, после падения пострадавший прикинулся трупом. 

Судя по видео, велосипедист нарушил правило ПДД и без необходимой защиты на запрещающий сигнал светофора вылетел на дорогу. Отметим, что в момент ДТП движение на трассе было оживленным, мужчина не мог не заметить этого. 

Ранее на Piter.tv: в поселке имени Морозова автомобиль угодил в кювет и разбился.

Фото: Piter.tv

Теги: лиговский проспект, пдд, полиция, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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