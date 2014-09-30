В поселке имени Морозова автомобиль угодил в кювет и разбился

Водитель попал в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне, 24 сентября, на автодороге "Магистральная" иномарка "Хендай Солярис" угодила в кювет, в результате чего погиб пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

За рулем автомобиля находился 19-летний житель поселка имени Морозова. Мужчина не справился с управлением, машина ударилась об камень.

Водитель попал в больницу в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Павлово автомобиль перевернулся после столкновения со столбом.

Фото: Piter.tv