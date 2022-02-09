Задавивший ребенка под Всеволожском взят под стражу

Водитель не оказал пострадавшему первую помощь и скрылся с места преступления.

Обвиняемого в совершении смертельного наезда на несовершеннолетнего заключили под стражу. Инцидент произошел в поселке имени Морозова во Всеволожском районе Ленинградской области. После происшествия автомобилист скрылся с места преступления, – сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие полагает, что ДТП произошло днем 9 ноября. Тогда двадцатилетний водитель наехал на ребенка, не оказал ему первую помощь и попытался скрыться. Вскоре после этого пострадавший скончался от полученных увечий. Обвиняемый будет содержаться под стражей до 9 января.

Ранее мы рассказывали, что на Гжатской улице нетрезвый мигрант въехал в стену гаража. Погиб пассажир авто.

Видео: Прокуратура Ленинградской области