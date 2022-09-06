На Гжатской улице нетрезвый мигрант въехал в стену гаража. Погиб пассажир авто

Пассажир умер в больнице.

В Калининском районе вечером 29 октября произошло смертельное ДТП, рассказали в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

Отмечается, что водитель-мигрант 1974 года рождения, с признаками наркотического опьянения, на пересечении улиц Гжатской и Гидротехников влетел в стену гаража. Ни он, ни пассажиры не были пристегнуты в автомобиле.

В багажнике, помимо домкрата, находились игрушки для "ремонта" взрослых. "Гаечный ключ на 50" и вазелин. "Дорожный инспектор"

В результате ДТП водитель транспортного средства получил переломы конечностей, таза и ушибы, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В больницу также доставили 45-летнего пассажира со скальпированием черепа, с открытыми ранами ноги и руки и переломами конечностей, где он скончался. А у мужчины 1987 года рождения зафиксированы ушибы, переломы ребер, травма головы, он тоже находится в тяжелом состоянии.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор