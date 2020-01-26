В Павлово автомобиль перевернулся после столкновения со столбом

Мужчина, который сидел на пассажирском кресле, умер на месте аварии.

В Павлово опрокинулся автомобиль, в результате чего погиб пассажир. По информации Piter.tv, инцидент произошел на Ленинградском шоссе вчера, 24 сентября.

Машина ВАЗ-21099 перевернулась, врезавшись в бордюр и фонарный столб. Мужчина, который сидел на пассажирском кресле, умер на месте аварии. Водитель сбежал с места ДТП.

Правоохранители начали проверку, подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: пассажир самолета скончался на борту самолета в Пулково.

Фото: Piter.tv