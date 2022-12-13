На Новороссийской улице перевернулась иномарка

Информации о пострадавших пока нет.

В Выборгском районе опрокинулась машина. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Авария произошла около дома № 41 на Новороссийской улице. Автомобиль перевернулся во время совершения маневра. Чудом иномарка не влетела в столб.

Второго участника не видно, видимо, неудачно повернул. Очевидец

Информации о пострадавших пока нет. По мнению комментаторов, причиной аварии стала летняя резина. Добавим, что на дорогах сейчас гололедица.

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Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер